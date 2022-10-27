Сирота из Боханского района получит жилье после суда в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской районе Иркутска накануне состоялось судебное заседание, темой которого было предоставление жителю Боханского района, оставшегося без попечения родителей в детском возрасте, которое по достижению совершеннолетия ему не было предоставлено. Суд встал на сторону сироты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Заявитель остался без попечения родителей в 2008 году, был включен в список на внеочередное получение жилья, - говорят в прокуратуре. – Однако, не получил его после 18-летия. В защиту его прав прокуратура направила в суд исковое заявление.

Иск был удовлетворен. Исполнение решения Кировского суда прокуроры также проконтролируют.

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