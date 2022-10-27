Пожарная сигнализация сработала в торговом центре Карамель в Иркутске 27 октября

Пожарная сигнализация сработала в торговом центре Карамель в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске в 14.03 в четверг, 27 октября, сработала пожарная сигнализация в торговом центре «Карамель» на улице Партизанской. Спасатели уже прибыли на место. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пока никаких подробностей нет, - говорят в МЧС региона. – Информация уточняется. К центру отправлено достаточное количество сотрудников пожарно-спасательной службы.

Известно, что сигнал о возгорании поступил от приборов, расположенных в цоколе здания. Пожарные спускаются, чтобы определить в чем причина срабатывания сигнализации.

- Специалистами проводится разведка на месте, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

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