Мэрия Иркутска подписала соглашение о сотрудничестве с иркутской епархией.

Подписано соглашение о сотрудничестве между иркутской епархией и департаментом образования по социальной политике и культуре администрации Иркутска. Документы подписаны в православной гимназии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Иркутск – город многонациональный и многоконфессиональный, - отметил Руслан Болотов. - У нас проживают более ста народностей. И за все время существования в столице Прибайкалья никогда не было межнациональных конфликтов. Но нужна постоянная, каждодневная работа, чтобы и в дальнейшем в нашем обществе были мир и согласие. Одно из направлений такой работы – с самого детства рассказывать ребятам о культуре людей, которые ходят с ними в один садик, в одну школу, живут в одном доме. Невежество и незнание приводят к агрессии, конфликтам, вражде. Городская власть одинаково уважительно относится ко всем конфессиям. И сегодня при подписании соглашения мы опираемся на конституционный принцип светского характера государства, право каждого на свободу совести и вероисповедания.

Как будет выглядеть взаимодействие? Священники из иркутских храмов смогут, например, помогать в проведении уроков, посвященных православию, в школах. А также выступать в роли экспертов при оценке учебников по этой теме.

– Мы стараемся привить детям патриотизм, любовь к России и малой родине – Сибири, Иркутску, - отметил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. - Чтобы у них было желание служить своей стране всеми талантами, которые им даровал Господь от рождения.

Власти Иркутска надеются, что и представители других конфессий включатся в эту работу в школах города.