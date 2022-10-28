Фанатка "Руки вверх!" из Улан-Удэ стала жертвой мошенника с поддельными билетами

Полиция начала проверку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В МВД Бурятии рассказали грустную историю об обманутой 33-летней жительнице Улан-Удэ. 24 октября состоялся концерт известной группы "Руки вверх!", на который героиня новости очень хотела попасть. Она нашла человека, который продавал два билета "с рук": он объяснил, что они ему достались бесплатно от знакомого. Женщина поверила мошеннику и отправила ему 3600 рублей. Он в свою очередь переслал ей копии билетов в электронном виде.

Однако, фанаток ждало серьезное разочарование прямо на входе в здание, где проходил концерт. Оказалось, что специальный QR-код не считывается. После проверки выяснилось, что билеты - подделка. Жительницы Улан-Удэ в расстроенных чувствах вернулись домой, а после обратились в полицию.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность мошенника. Проводится проверка.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что два месяца жителю Забайкалья удавалось водить полицейский за нос. Ночью он забирался в дома местных жителей и выносил оттуда деньги, продукты, одежду и даже оружие, а днем прятался в глухом лесу от наказания.

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