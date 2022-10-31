За неделю в Иркутской области коронавирусом заразились 675 человек

К сожалению, некоторые из зараженных скончались Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области за прошедшую неделю положительный тест на коронавирус получили 675 человек, всего с начала пандемии инфицировались 350,1 тысяча жителей Приангарья. Они обращались в медицинские учреждения с характерными симптомами. Об этом сообщили в оперштабе Иркутской области.

Также за неделю полностью выздоровели 2,6 тысячи человек, с начала эпидемии - 344,1 тысяча человек. К сожалению, от коронавируса скончались 5 пациентов, а от сопутствующих ему заболеваний - 9 человек.

За неделю из стационаров выписали 31 пациента. При этом ковид-койки занимают 249 человек.

Ранее "КП-Иркутск" писала о распространении опасного гриппа в Иркутской области. Врачи рассказали, как можно себя обезопасить от болезни. А сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют высыпаться, правильно питаться, заниматься спортом. Тогда вашему организму будет проще сопротивляться вирусам.