47 млн рублей компенсации получат владельцы молочных ферм в Иркутской области

Минсельхоз России выбирал, кому выдать субсидии, из 80 конкурсантов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Черемховском районе Иркутской области сейчас идет строительство молочной фермы, еще одна уже действует в Усольском районе. Предприниматели рассчитывают на компенсацию расходов от государства, ведь их продукция пойдет на внутренний рынок и экспорт. Поэтому в 2022 году им выделят 47,1 миллиона рублей в качестве субсидий. Об этом рассказали в правительстве Приангарья.

- Средства из федерального бюджета позволят компенсировать 25% затрат сельхозтоваропроизводителей, а также часть затрат будет компенсирована за счет средств областного бюджета, - заявил глава минсельхоза региона Илья Сумароков.

Субсидии выделяют по направлению "Животноводческие комплексы молочного направления (молочные фермы)", проекты выбирали на конкурсной основе. Всего на компенсацию расходов рассчитывали 87 субъектов из 30 регионов страны. Отметим, конкурс проводило министерство сельского хозяйства России.

Ранее "КП-Иркутск" писала о