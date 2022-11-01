Больше 100 мобилизованных из Иркутской области вернули домой из учебных центров
Фото: Иван МАКЕЕВ
Больше 100 мобилизованных из Иркутской области вернули домой из учебных центров. Это связано с выявлением у мужчин заболеваний при прохождении медицинской комиссии, а также с решением о предоставлении права на отсрочку отцам трех детей, которое было принято Генштабом 4 октября. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях 1 ноября сообщил губернатор Игорь Кобзев.
- Если военнослужащий, имея статус многодетного, изъявит желание проходить службу, то оно выполняется. У членов семей может быть свое мнение, у мужчины свое мнение, - отметил Игорь Кобзев.
Также глава региона отметил, что работа по замене вернувшихся в Иркутскую область мобилизованных продолжается.
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