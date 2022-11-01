Водителя из Иркутской области, сбежавшего после смертельного ДТП, нашли по обломкам авто

Фото: стоп-кадр видео МВД Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Поздно вечером 30 октября на дороге "Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово" произошло смертельное ДТП: автомобиль на полной скорости сбил 38-летнюю женщину. От полученных травм она умерла, не дождавшись врачей. А водитель сбежал с места происшествия. Когда полиция прибыла на место аварии, его уже не было.

- Сотрудники ГИБДД обнаружили фрагменты деталей причастного к событию автомобиля. По ним автоинспекторы смогли выяснить марку и модель транспортного средства. При помощи социальных медиа полицейским удалось разыскать свидетелей и установить данные скрывшегося транспорта, - рассказали в МВД Иркутской области.

Виновником смерти пешехода стал 54-летний водитель. Он объяснил, что в темное не увидел ее, а потом просто испугался и уехал. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить степень ответственности как погибшей, так и водителя.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что полтора года назад после автоаварии пропал сибиряк, Вячеслав Писарев из Ангарска. Его родственники подозревают, что он попал в рабство.

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