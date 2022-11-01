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НовостиОбщество1 ноября 2022 11:52

Артисты музтеатра Иркутской области покажут зрителям Москвы мюзикл "Декабристы"

Учреждение стало участником фестиваля музыкальных театров России
Дарья БОЛЕСОВА
Мюзикл номинировали даже на "Золотую маску"

Мюзикл номинировали даже на "Золотую маску"

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Труппа музыкального областного театра Приангарья отправилась в Москву, чтобы выступить на VII Фестивале музыкальных театров России "Видеть музыку". В мероприятии принимают участие 30 групп артистов из разных городов страны, они съезжаются в столицу, чтобы выступить на сценах музтеатров. Сибиряки представят зрителям исторический мюзикл "Декабристы". Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- Путь "Декабристов" в столицу был тернистым. Это и поиск площадки для показа спектакля, и транспортировка сложных декораций с хрупкими элементами. К счастью, всё сложилось. Я благодарна всему коллективу нашего театра за слаженную работу и профессионализм. Мы сделали всё возможное, чтобы эта поездка состоялась, - заявила директор Иркутского музыкального театра Татьяна Мезенцева.

Напомним, мюзикл номинировали на шесть наград "Золотой маски" - высшей театральной награды России. За "Декабристов" коллективу театра присудили премию губернатора Иркутской области.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что первый в мире кукольный спектакль по произведению Валентина Распутина поставили в иркутском областном театре "Аистенок". Его поставят по знаменитому произведению "Последний срок".

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