Артисты музтеатра Иркутской области покажут зрителям Москвы мюзикл "Декабристы"

Мюзикл номинировали даже на "Золотую маску" Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Труппа музыкального областного театра Приангарья отправилась в Москву, чтобы выступить на VII Фестивале музыкальных театров России "Видеть музыку". В мероприятии принимают участие 30 групп артистов из разных городов страны, они съезжаются в столицу, чтобы выступить на сценах музтеатров. Сибиряки представят зрителям исторический мюзикл "Декабристы". Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- Путь "Декабристов" в столицу был тернистым. Это и поиск площадки для показа спектакля, и транспортировка сложных декораций с хрупкими элементами. К счастью, всё сложилось. Я благодарна всему коллективу нашего театра за слаженную работу и профессионализм. Мы сделали всё возможное, чтобы эта поездка состоялась, - заявила директор Иркутского музыкального театра Татьяна Мезенцева.

Напомним, мюзикл номинировали на шесть наград "Золотой маски" - высшей театральной награды России. За "Декабристов" коллективу театра присудили премию губернатора Иркутской области.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что первый в мире кукольный спектакль по произведению Валентина Распутина поставили в иркутском областном театре "Аистенок". Его поставят по знаменитому произведению "Последний срок".

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