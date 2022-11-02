14-летний подросток и мужчина утонули в карьере, катаясь на коньках в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске произошла страшная трагедия в микрорайоне Строитель. Туда 1 ноября двое школьников и их 56-летний знакомый отправились, чтобы покататься на коньках по замерзшему карьеру. Один из подростков от затеи отказался и остался ждать на берегу возле автомобиля. В один момент ни мужчины, ни мальчика на льду не оказалось. Тогда взволнованный парень позвонил взрослым. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры, СУ СК, ГУ МВД и ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Прибывшие на место сотрудники полиции и МЧС в 15 метрах от берега обнаружили полынью. Специалисты-водолазы спустя сутки подняли из воды тела 14-летнего подростка и мужчины, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку. Будет отработана версия о совершении преступления по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, еще один несчастный случай с участием ребенка произошел в Иркутске. По предварительным данным, 9-летний мальчик днем 1 ноября упал во время катания с горки по улице Безбокова. За его состоянием следят врачи. Обстоятельства и причины случившегося устанавливают правоохранительные органы.

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