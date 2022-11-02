Видео после аварийной посадки самолета в Иркутске поделились пассажиры

Причиной аварийной посадки стали шасси. Фото: стоп-кадр видео очевидца из самолета

В сети появилось видео после аварийной посадки самолета в Иркутске 2 ноября. До этого уже появилось фото с камер видеонаблюдения. В самолете, судя по записи, достаточно спокойно. Пассажиров просят не паниковать, не покидать свои кресла и не открывать багажные отсеки. Самолет отбуксируют на стоянку и только потом смогут выпустить людей.

Ранее "КП-Иркутск" писала о причине аварийной посадки самолета в Иркутске. Как стало известно, у транспорта лопнули сразу четыре шасси. Однако пилот смог приземлиться на посадочную полосу. Пассажиры не почувствовали никакого подвоха, но к моменту остановки рядом с аэробусом уже были пожарные машины.

Самолет выполнял рейс из Душанбе. Как нашим журналистам рассказал опытный пилот и эксперт, лопнувшие шасси - это не редкость для гражданских самолетов.

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