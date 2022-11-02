Следователи проводят проверку после аварийной посадки самолета в Иркутске

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России инициировало проверку после аварийной посадки пассажирского самолета в Иркутске 2 ноября. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Самолет отбуксировали на стоянку.

- В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются экипаж, пассажиры, а также иные лица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

Пока что доследственная проверка проходит по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Ранее "КП-Иркутск" писала, что причиной аварийной посадки стали шасси - сразу четыре их них разорвались, самолет больше не смог двигаться. На борту были 83 пассажира и 6 сотрудников персонала. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

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