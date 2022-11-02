Девять территорий Иркутской области подготовят документы, чтобы попасть в федеральную программу капремонта школ

Для того чтобы попасть в федеральный проект «Модернизация школьных систем образования» на 2026 год, девять территорий Иркутской области должны до 1 апреля подготовить документы. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на Региональном совете, прошедшем в Усть-Куте. Речь идет о Бодайбо, Зиме, Саянске, Тулуне, а также Балаганском, Боханском, Казачинско-Ленском, Качугском, Ольхонском районах. Все они раньше не участвовали в программе.

- Неоднократно призывал все территории включиться в нее. Из более 400 зданий, которые нуждаются в модернизации, заявки сформированы только по 98, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, регион включился в эту программу в 2022 году. По ней выделяют деньги на капремонт школ, обновление их материально-технической базы, приобретение новой мебели, оборудования, - около 125 млн рублей на одно учреждение. За два года в области капитально отремонтируют почти 60 школ.

Для участия в программе в 2024-2025 годах сформирована заявка общим объемом финансирования около 1,4 млрд рублей. Сейчас документы находятся на рассмотрения Министерства просвещения Российской Федерации.

- В то же время есть территории, в школах которых двухлетний комплексный капитальный ремонт выполняется с опережением графика. - отметил Игорь Кобзев. - Досрочно в течение этого года завершены работы в школе №7 п. Веселый Чунского района. Отремонтировано основное здание школы, здание автокласса, здание мастерских. С существенным опережением графика выполняется капитальный ремонт школы №6 в Усолье-Сибирском.