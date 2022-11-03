125 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус затих, но все еще распространяется среди жителей Приангарья. И не малыми темпами. За сутки в регионе 125 человек получили положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За эти 24 часа также зарегистрирован один летальный случай от коронавируса, общее числе умерших с начала пандемии составляет уже 8803, - говорят специалисты. – Также умер еще один человек с таким же диагнозом, но по причине других тяжелых болезней. Общее число таких смертей 862.

Радует, что большинство подцепивших заразу все же справляются с болезнью. Так из 350464 инфицированных на территории региона с начала распространения COVID-19, медики смогли помочь 344836 нашим землякам.

Читайте также:

Тяжелобольные дети ждали рейс 14 часов: что происходит в аэропорту Иркутска 3 ноября после аварийной посадки самолета. Часть рейсов в аэропорту Иркутска 3 ноября задержана после аварийной посадки аэробуса А-320 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08