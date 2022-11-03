Группа тяжелобольных детей из Иркутска больше 12 часов ожидала вылета. Фото: Наталья Ветрова

Аэропорт Иркутск 3 ноября 2022 продолжает объявлять о задержке рейсов. Причиной этому стала аварийная посадка аэробуса А-320, которая произошла накануне, 2 ноября. Лопнули сразу четыре шасси, в этот момент в салоне находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа. К счастью, обошлось без жертв и раненых. Однако, когда пассажирам удастся вылететь в другие города, затрудняются сказать даже сотрудники воздушной гавани. Всю ночью аэропорт не принимал самолеты, а больше десятка самолетов были перенаправлены.

Аэропорт Иркутск 3 ноября 2022

«Город Иркутск любит нас»

Среди пассажиров, которые не смогли улететь из аэропорта Иркутска днем 2 ноября, оказался известный блогер и тиктокер из Шелехова Артемий Бронников. Своими «приключениями» парень все это время делился в блоге в социальных сетях. По его словам, он и его друзья должны были отправиться в Москву, но через 11 часов ожидания, компании предложили размещение в отеле.

- Ну шо, впервые в моей жизни – авиакомпания заселяет на ночь в отель! Неразбериха полная. Внятного ответа, когда мы полетим – нет! – посетовал блогер.

Вторая попытка улететь была назначена на следующее утро, однако и в этот раз появились свои трудности.

- Мы сидим в самолете уже полтора часа, не летим из-за двух факторов: опаздывающие пассажиры, которых довозят из разных отелей города, туман, - поделился Артемий с подписчиками.

- Как вы поняли за последние сутки, город Иркутск, наверное, любит нас. Но мы приложим все усилия, чтобы выполнить полет и взлететь, - успокоил пассажиров пилот.

Задержка рейса длилась около 20 часов, однако самолет все же вылетел из Иркутска в Москву утром 3 ноября.

Тяжелобольные дети ночевали прямо в аэропорту

Маленькие иркутяне тоже стали заложниками ситуации, но на пути в Приангарье. Самолет, которым летела группа детей с различными серьезными заболеваниями, посадили в Красноярске. Причиной все также остается заблокированная посадочная полоса в воздушной гавани Иркутска. Сопровождала ребят заместитель генерального директора телекомпании АИСТ Наталья Ветрова. По словам иркутянки, авиакомпания не предоставила необходимых условий. Заселение в гостиницу было предложено лишь за несколько часов до предполагаемого вылета. Сообщения она подкрепила фотографиями, на которых видно, как школьники ночуют на диванах в одном из залов аэропорта.

Группа тяжелобольных детей из Иркутска больше 12 часов ожидала вылета. Фото: Наталья Ветрова

- Даже после третьего раза, объяснив с какими диагнозами дети, представители не решили мой вопрос и еще 100 пассажиров, - поделилась в соцсетях журналист.

Лишь спустя около 14 часов юные путешественники оказались в самолете и отправились в родной город.

Не страховой случай

Иркутянин Руслан также поделился историей своего «путешествия» в личном аккаунте. Мужчина рассказал, что его семье по пути домой тоже пришлось провести несколько часов в Красноярске. Сибиряк решил воспользоваться свободным временем и обратился в компанию, где оформлял страховку от задержки рейса, однако ответ оператора его удивил.

- Вы вылетели из Новосибирска вовремя, значит, задержки рейса нет, - цитирует специалиста Руслан. - А то, что вы еще не в Иркутске, а зависаете в других городах из-за того, что рейс задержан – ну, это другое. Это, конечно, задержка, но не такая. Главное, что вы вылетели. А то, что еще не долетели, так как рейс задержан, то это не задержка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Согласно информации онлайн-табло прилета аэропорта Иркутск 3 ноября 2022 был отменен один рейс из Санкт-Петербурга. Пассажирам предложили поменять билеты, чтобы отправиться в северную столицу на день позже. Еще один самолет, направлявшийся в Иркутск из Бангкока, из-за ЧП был направлен в аэропорт Улан-Удэ. Что касается статуса «задержан», он присвоен сразу восьми рейсам. В том числе, из Читы, Бодайбо, Якутска, Хабаровска, Владивостока. Однако ситуация постепенно продолжает стабилизироваться.

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