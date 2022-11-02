«Услышали грохот. Страшно было»: пассажиры рассказали об аварийной посадке самолета в Иркутске

Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

Днем 2 ноября в Иркутске совершил аварийную посадку самолет А-320. По уточненным данным, в салоне находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа. У аэробуса лопнули все четыре шасси, однако, к счастью, обошлось без жертв и раненых. Корреспонденты «КП»-Иркутск встретили их после выхода из аэробуса.

Лопнувшие шасси пассажиры увидели, когда вышли из салона. Фото: очевидцы.

- Страшно было, - говорят мужчины. - Пока летели, все было хорошо. А при посадке услышали звук, грохот, как будто бы удар. Чуть-чуть запах гари почувствовали. Сидели в салоне где-то час, нам сказали ждать. К самолету подъехали пожарные.

О том, что у аэробуса лопнули шасси, пассажиры узнали, только выйдя из салона. Они увидели и успели их сфотографировать. Сделали видео и из салона. На кадрах видно, как вокруг самолета ходят пожарные, а самих пассажиров по громкой связи просят оставаться пока на местах для безопасности. Особого волнения у пассажиров не было заметно.

Говорят, что слышали грохот. Фото: Яна ЛИСИНА

А те, кто собирались этим самолетом вылетать в Душанбе, выясняют, когда теперь состоится их вылет. Ждут информации в здании аэропорта. К слову, из-за происшествия несколько самолетов, прибывающих в Иркутск, отправили в Улан-Удэ.

Тем временем, началась доследственная проверка. В обстоятельствах аварийной посадки разбираются в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

Самолет после посадки. Фото: с камер наблюдения.

Постепенно пассажиры аварийно севшего самолета расходятся. Фото: Яна ЛИСИНА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причина аварийной посадки самолета в Иркутске: почему у аэробуса Иркутск-Душанбе лопнули шасси

Причиной аварийной посадки самолета в Иркутске 2 ноября 2022 года могли стать высокая скорость или плохое качество шин (подробности)