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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 15:11

В Чите за два дня 60 человек попали в травмпункт из-за первого снега

Синоптики заявили, что такое явление в октябре - редкость
Дарья БОЛЕСОВА
Жители города не ожидали, что будет так скользко

Жители города не ожидали, что будет так скользко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце октября в Чите неожиданно выпавший первый снег стал причиной многих бед для горожан. Он оказался настолько скользким, что 60 человек обратились к травматологам за последние несколько дней. Синоптики отметили, что снег в октябре для Забайкалья - редкость. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

- Шел, вышел из подъезда, поскользнулся, сломал руку. Потому что лед был, наледь сильная,- признался один из пострадавших.

Врачи травмпункта работали в эти дни особенно активно - одних рентгенов нужно было делать десятки.

А в Иркутской области снег в это время года совсем не новость. В регионе уже начинается настоящий зимний мороз, города подготовили снегоуборочную технику, а автомобилисты в срочном порядке меняют шины.