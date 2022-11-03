В Чите за два дня 60 человек попали в травмпункт из-за первого снега

Жители города не ожидали, что будет так скользко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце октября в Чите неожиданно выпавший первый снег стал причиной многих бед для горожан. Он оказался настолько скользким, что 60 человек обратились к травматологам за последние несколько дней. Синоптики отметили, что снег в октябре для Забайкалья - редкость. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

- Шел, вышел из подъезда, поскользнулся, сломал руку. Потому что лед был, наледь сильная,- признался один из пострадавших.

Врачи травмпункта работали в эти дни особенно активно - одних рентгенов нужно было делать десятки.

А в Иркутской области снег в это время года совсем не новость. В регионе уже начинается настоящий зимний мороз, города подготовили снегоуборочную технику, а автомобилисты в срочном порядке меняют шины.