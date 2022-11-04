Иркутяне написали «Большой этнографический диктант»

Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске проходит «Большой этнографический диктант». В очном формате его написали свыше 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Организаторы проекта создали пять площадок. Главная из них – актовый зал института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. Участникам необходимо ответить на 30 вопросов. 20 – общероссийских и 10 – уникальных для каждого субъекта России. На выполнение всех заданий выделялось 45 минут.

– В международной просветительской акции приняли участие иркутяне разных возрастов и профессий. Среди них – представители наших национально-культурных центров. Самой юной участнице – 9 лет, она пришла вместе со своей мамой, чтобы проверить знания об истории, культуре и традициях народов, живущих в нашей стране, – сообщается в пресс-релизе ведомства.

Те, кто не смог принять участие в очном формате, могут проверить свои знания в онлайн-режиме. «Большой этнографический диктант» проходит на официальном сайте с 3 по 8 ноября.