В Иркутской области ищут мужчину, убившего двух девочек-подростков 20 лет назад

Мужчина может представиться другим именем Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области разыскивают жителя региона, которого подозревают в двойном убийстве подростков. По информации МВД и СК Приангарья, Олег Пахолкин вместе с сообщником убили детей 13-ти и 17-ти лет. Это произошло 20 лет назад.

- В августе 2002 года в СНТ "Юбилейный" г. Ангарска в дачном доме было совершено убийство двух девочек 13 и 17 лет. Тогда раскрыть преступление не представилось возможным, следствие по уголовному делу было приостановлено. В настоящее время следователи СК возобновили предварительное следствие по преступлению прошлых лет, - рассказали в Следкоме региона.

Одного подозреваемого по этому делу уже задержали. Сейчас ищут его сообщника в страшном преступлении. Если вы располагаете какой-то информацией, звоните в полицию. Но важно помнить: преступник может представиться другим именем.

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