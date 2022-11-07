Студенты ИМИТ ИГУ смогут программировать роботов для аэрокосмической отрасли. Фото: пресс-служба ИГУ

Ориентироваться на поверхностях планет или при доставке посылки адресату — этому и многому другому смогут научиться будущие программисты, которые получают высшее образование в ИГУ. Специально для отработки навыков университет приобрел роботизированную учебную платформу Turtlebro — одну из передовых разработок Института механики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Платформа Turtlebro предназначена для практических занятий в рамках учебных курсов для желающих освоить современную робототехнику на основе Robot Operating System (ROS) — программной платформы для написания программного обеспечения роботов. ROS является наиболее популярным инструментом для создания ПО для роботов общего назначения.

Юрий Вшивков, сотрудник Института математики и информационных технологий ИГУ:

— Программное обеспечение ROS помогает понять принципы разработки программ, команд для роботов. Научиться пользоваться архитектурой этой платформы нам поможет комплекс Turtlebro. Особо нас интересует управление роботами на основе навигации и картографии, машинного зрения. В ближайшее время для студентов мы разработаем практические занятия по навигации, составлению карт помещения и т.д., будем учить студентов программировать различные алгоритмы, чтобы они с помощью специальных программных кодов смогли управлять роботом. Например, определять оптимальный маршрут до искомого объекта и обратно, учитывать плотность или вязкость грунта по пути следования, определять цвет, размер объекта, закладывать меняющуюся от условий скорость робота и т.п.

В институте отметили, что задачи, которые поможет освоить платформа Turtlebro, и, вообще, тема программирования роботов в современном мире чрезвычайно актуальны и перспективны. С помощью этого новейшего оборудования студенты-программисты ИГУ смогут значительно расширить свои навыки, что, впоследствии, повысит их востребованность у работодателей, например, в аэрокосмической отрасли.