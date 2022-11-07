Прощание с экипажем упавшего в Иркутске Су 30 пройдет во Дворце культуры Гагарина

Гул падающего самолета, вечером, 23 октября, слышали многие жители Новоленинского района

Прощание с экипажем упавшего в Иркутске Су 30 состоится 8 ноября в Дворце культуры имени Гагарина. На церемонии будут чтить память летчиков Максима Конюшина и Виктора Крюкова. Граждане смогут посетить мероприятие. Информацию об этом корреспонденту "КП-Иркутск" подтвердили во Дворце культуры.

Прощание с экипажем упавшего в Иркутске Су 30

Гражданская панихида начнется в полдень и продлится час. Напомним, пилотам упавшего самолета стало плохо прямо в кабине: они не сообщали о проблемах управления и не выходили на связь. Как подтвердили следственные органы, мужчины потеряли сознание.

Ранее авиазавод Иркутска заявлял, что прощание с экипажем упавшего в Иркутске Су 30 оплатит компания. Организация уже взяла на себя обязательства по расчистке участка и вывозу частей самолета.