В Иркутске до 2025 года закупят 10 трамваев и отремонтируют транспортные пути

Иркутяне попросили запустить вагоны большей вместимости и расширить трамвайные пути Фото: Алексей ФОКИН

При составления плана на 2023-2025 годы в Иркутске решили расширить трамвайное депо на 10 машин и отремонтировать пути, по которым следует электротранспорт. Об этом заявила заместитель мэра Татьяна Макарычева 9 ноября во время прямого эфира в группе правительства Иркутской области в социальной сети "ВКонтакте".

- Обсудили проблему с транспортом, которая касается не только города Иркутска. Было предложено комплексное решение проблемы: непосредственно смена подвижного состава, путей и сопряженной инфраструктуры - депо, машинных залов и оборудования, - рассказала Макарычева.

Однако, чтобы провести комплексное обновление всего депо трамваев, нужно как минимум 15 миллиардов рублей - немалая сумма. По словам чиновницы, в министерстве транспорта России уже разрабатывают план обновления состава.

Также Макарычева ответила горожанам на вопрос о расширении трамвайных путей. По ее словам, далеко не на всех участках это возможно сделать. Но там, где такая возможность есть, будут проводить работы по строительству дополнительной полосы путей. Также иркутяне жаловались на малую вместимость вагонов.

Ранее "КП-Иркутск" писала о неблагоприятных погодных условиях, которые обрушатся на областной центр.