Помощь в покупке 30 городских автобусов запросила мэрия Иркутска у правительства

Каждый автобус стоит не меньше миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Иркутска отправила обращение к правительству Приангарья о помощи в закупке 30 автобусов для городских линий. Некоторые автомобили перенаправили с городских маршрутов на садоводческие направления. В новых автобусах должно быть сухо и тепло. Об этом заявила заместитель мэра Татьяна Макарычева 9 ноября во время прямого эфира в группе правительства Иркутской области в социальной сети "ВКонтакте".

- Сейчас мы отвлекаем более 30 автобусов на садоводческие маршруты. Поэтому мы написали обращение на имя председателя правительства Иркутской области и спикера Заксобрания, чтобы область оказала нам поддержку в покупке 30 новых автобусов, - рассказали во время эфира.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что к 2025 году в Иркутске появятся 10 новых трамваев. Также проведут ремонт и расширение путей там, где это возможно. Это поможет разгрузить транспортный поток на автомобильных дорогах.