Мобилизация спровоцировала дефицит водителей автобусов в Иркутске к ноябрю

На объявления о работе никто не откликается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске не хватает водителей общественного транспорта, при этом у города есть потребность в расширении автобусного парта и трамвайного депо. Многие водители отправились в учебные части по частичной мобилизации. Обострился кадровый голод. Об этом заявила заместитель мэра Татьяна Макарычева 9 ноября во время прямого эфира в группе правительства Иркутской области в социальной сети "ВКонтакте".

- Кадровый вопрос в муниципальном транспорте действительно стоит крайне остро. Несмотря на то что объявления висят во всем подвижном составе. Водителей крайне мало, их не хватает. Мобилизация коснулась и наших муниципальных предприятий, - отметила Макарычева.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что участникам специальной военной операции продлили выплаты по 200 тысяч рублей. Речь идет только о тех, что участвуют в боевых действиях и выполняют задачи на территории ЛНР, ДНР и Украины. Временные рамки действия указа - с 1 июля по 1 декабря 2022 года.

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