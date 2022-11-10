Курсы сестринского мастерства для всех желающих начнутся в Усть-Куте с 12 ноября. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Курсы сестринского мастерства для всех желающих начнутся в Усть-Куте с 12 ноября. В первой группе зарегистрированы 12 участников. Обучение состоит из лекций и практических занятий, которые будут проходить на базе поликлиники РЖД. В целом продолжительность - 18 часов. Для получения сертификата каждый должен будет сдать экзамен по оказанию первой медпомощи. Об этом сообщает WEACOM.RU.

Как сообщила депутат Заксобрания Иркутской области Наталья Дикусарова, большинство волонтеров, проходящих обучение, готовы отправиться в зону СВО, чтобы помогать российским военным и мирным жителям.

Напомним, волонтеры уже обучаются сестринскому делу в Тайшете, Братске и Иркутске.