Проект развязки на улице Лермонтова в Иркутске одобрят к концу декабря 2022 года

Горожане жаловались на пробки по этой улице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске проект Лермонтовской транспортной развязки должны одобрить к концу этого года, заявил мэр города Руслан Болотов во время прямого эфира в социальных сетях. Горожане жалуются на частые пробки по этой улице, транспортная нагрузка на некоторых участках слишком высока. Решить эту проблему может развязка.

- Далее мы все будем работать над тем, чтобы этот проект вошел в программу, ну как минимум 2024 года, с началом масштабной работы, - рассказал Болотов.

Работы предусматривают расширение проезжей части с добавлением специальной полосы для общественного транспорта. Также должны модернизировать путепровод, сделают тоннель, чтобы распределять потоки автомобилей.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в 2023 году в Иркутске планируют отремонтировать дороги на 16 улицах города. Работы пройдет во всех округах областного центра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08