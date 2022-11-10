Проект развязки на улице Лермонтова в Иркутске одобрят к концу декабря 2022 года

Горожане жаловались на пробки по этой улице
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Иркутске проект Лермонтовской транспортной развязки должны одобрить к концу этого года, заявил мэр города Руслан Болотов во время прямого эфира в социальных сетях. Горожане жалуются на частые пробки по этой улице, транспортная нагрузка на некоторых участках слишком высока. Решить эту проблему может развязка.
- Далее мы все будем работать над тем, чтобы этот проект вошел в программу, ну как минимум 2024 года, с началом масштабной работы, - рассказал Болотов.
Работы предусматривают расширение проезжей части с добавлением специальной полосы для общественного транспорта. Также должны модернизировать путепровод, сделают тоннель, чтобы распределять потоки автомобилей.
Ранее "КП-Иркутск" писала, что в 2023 году в Иркутске планируют отремонтировать дороги на 16 улицах города. Работы пройдет во всех округах областного центра.
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