Жертв и разрушений после землетрясения 11 ноября в Иркутске не обнаружили

Эпицентр находится в Бурятии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области произошло очередное землетрясение, силу которого оценили в 3 балла. В областном центре "тряхнуло" особо сильно: сибиряки почувствовали толчки, возникло ощущение падения. Мэр Иркутска Руслан Болотов успокоил горожан - разрушений и жертв от землетрясения не выявили. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

- По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова дежурные службы города проводят сбор информации о последствиях землетрясения. Управляющие компании обследуют жилой фонд. Проверяются социальные объекты, коммунальной инфраструктуры, - объяснили в мэрии.

По данным МЧС, эпицентр толчков земли находится около поселения Клюевки в Бурятии. Там интенсивность достигла аж 6,9 баллов, а магнитуда - 5,1. Землетрясение почувствовали в семи территориях Иркутской области: Усольском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском, Эхирит- Булагатском, Ольхонском и Иркутском районах.

Жителям города необходимо соблюдать осторожность, в случае возникновения экстренных ситуаций сообщать об этом по телефонам: 56-34-20, 112. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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