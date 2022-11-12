Срок устранения аварии на теплотрассе в Иркутске перенесли на 14 часов 12 ноября

На временной схеме отопления находятся 64 многоэтажки Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили новую информацию о коммунальной аварии в Иркутске, которая произошла вечером 11 ноября. Ранее говорилось, что работы закончат к 10:00 12 ноября, однако, все сроки истекли. Ремонт закончат только к 14:00.

- Силами служб Ново-Иркутской ТЭЦ заканчивается откачка теплоносителя из повреждённой трубы, после чего начнутся сварочные работы по установке заплатки на месте порыва. Ориентировочное время окончания работ - 14-00 12 ноября, - рассказали в пресс-службе.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что 64 многоквартирных дома перевели на временную схему отопления, таким образом, в квартирах сохранилось тепло. Однако надолго такой системы не хватит, мощность не позволит отапливать квартиры 10 тысяч человек.

О последующих новостях будут сообщать администрация Иркутска и правительство региона. Отметим, сейчас температура воздуха в Иркутске -8 градусов.