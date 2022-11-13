Аварийное отключение света в Свердловском округе 13 ноября: когда дадут. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

13 ноября в 12:46 иркутского времени произошло аварийное отключение света в Свердловском районе Иркутска. Об том сообщается в социальных сетях Иркутскэнергосбыта.

Аварийное отключение света в Свердловском округе 13 ноября: когда дадут

- Под отключение попала часть домов на улицах в Первомайском: Алмазная, Аргунова, Бажова, Вампилова, Мамина-Сибиряка, а также поселок Ново-Иркутский и два садоводства - Юбилейный, СНТ Юбилейный-2, - уточняют подробности энергетики.

Сообщается, что на восстановлении поврежденного участка, чтобы справиться с последствиями аварийного отключения света в Свердловском округе Иркутска 13 ноября, работает сразу несколько бригад. Им поставлена задача подключить к электричеству обесточенные улицы района как можно быстрее. Сообщается, что авария должна быть устранена к 17.00. К вечеру во всех домах Свердловского округа города будет свет. Таким образом, даже при относительно крупной аварии, без света жители останутся около четырех часов.