Депутаты ЗС объявили о сборе средств для мобилизованных из Иркутской области

Депутаты ЗС подключатся к сбору средств для мобилизованных из Иркутской области.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области присоединяются к сбору средств для мобилизованных из Иркутской области. Спикер ЗС Александр Ведерников обсудил этот вопрос на встрече с главой регионального исполкома Общероссийского народного фронта Еленой Зубун.

- Решили провести централизованный сбор средств в парламенте, в нем примут участие и депутаты, и сотрудники аппарата. Дальше, мы надеемся, нашу инициативу поддержат и коллеги в территориях, - отметил Александр Ведерников.

ОНФ, напомним, создал проект «Все для победы». На портале ведется сбор гуманитарной помощи, публикуются отчеты о тратах. Есть возможность оказывать помощь частям, в которых служат мобилизованные из региона.

- Хорошо, что есть сайт, на котором можно произвести платеж удобным способом, и система оказания этой помощи прозрачна. Уверен, жители Приангарья также откликнутся, - добавил председатель областного парламента и сказал, что депутаты с начала специальной военной операции оказывают помощь военнослужащим и их семьям.

Сейчас Народный фронт направляет первую заявку на обеспечение специальным оборудованием мобилизованных. А из простых вещей актуальны теплые носки, варежки, термобелье. Их можно принести в пункты сбора помощи.