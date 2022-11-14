Птичий грипп не обнаружили после исследования 1,8 тысячи проб в Иркутской области

Причиной появления заболевания может стать миграция перелетных птиц Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области ветеринары провели мониторинг состояния домашних, синантропных и диких птиц на предмет заболеваний. Искали птичий грипп - опасное для животных заболевание, которое бьет в том числе и по людям. Специалисты исследовали 1876 проб и не нашли следов заражения. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- Для дальнейшего сохранения в Приангарье эпизоотического благополучия по этому заболеванию обращаем внимание владельцев домашней птицы на необходимость неукоснительного соблюдения требований ветеринарных правил, - напомнил глава службы ветеринарии Приангарья Сергей Шевченко.

Отметим, причинами возникновения гриппа могут стать перелетные дикие птицы, которые переносят болезни. Они сильно влияют на более слабую домашнюю птицу. Поэтому фермеры обязаны вовремя реагировать на хворь птиц, чтобы не допустить распространения гриппа и введения карантина.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что за неделю в регионе выявили почти 15 тысяч случаев заражения ОРВИ среди населения. Более 11 тысяч из них - дети до 14 лет.

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