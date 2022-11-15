Места вне очереди в детсадах выделят для детей мобилизованных из Иркутской области

Для школьников организуют бесплатное питание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области детей мобилизованных могут принимать в детские сады без очереди, выделяя им место. Для этого нужно подать заявление вместе со справкой о призыве отца на спецоперацию. Об этом заявила замглавы правительства Иркутской области Валентина Вобликова во время прямого эфира в социальных сетях 15 ноября.

- Эти вопросы решаются на уровне муниципалитетов, на уровне департаментов образования того или иного города, района. Должно быть основание для того, чтобы вы шли в нарушение очереди, - объяснила политик.

Так же обеспечивается отдых и оздоровление детей мобилизованных в возрасте от 4 до 18 лет - по заявлениям членов семей мобилизованных уже формируются списки для отдыха на школьные зимние каникулы. Часть мер соцподдержки носит рекомендательный характер. Подробнее о мерах социальной поддержки можно прочесть в нашем материале.