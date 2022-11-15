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НовостиОбщество15 ноября 2022 9:05

Места вне очереди в детсадах выделят для детей мобилизованных из Иркутской области

Для этого нужен документ, подтверждающий призыв отца по частичной мобилизации
Дарья БОЛЕСОВА
Для школьников организуют бесплатное питание

Для школьников организуют бесплатное питание

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области детей мобилизованных могут принимать в детские сады без очереди, выделяя им место. Для этого нужно подать заявление вместе со справкой о призыве отца на спецоперацию. Об этом заявила замглавы правительства Иркутской области Валентина Вобликова во время прямого эфира в социальных сетях 15 ноября.

- Эти вопросы решаются на уровне муниципалитетов, на уровне департаментов образования того или иного города, района. Должно быть основание для того, чтобы вы шли в нарушение очереди, - объяснила политик.

Так же обеспечивается отдых и оздоровление детей мобилизованных в возрасте от 4 до 18 лет - по заявлениям членов семей мобилизованных уже формируются списки для отдыха на школьные зимние каникулы. Часть мер соцподдержки носит рекомендательный характер. Подробнее о мерах социальной поддержки можно прочесть в нашем материале.