Бесплатные занятия в фитнес-клубе устроили для детей мобилизованных в Иркутске

Также детям мобилизованных дали ряд других мер соцподдержки Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске предусмотрели разные льготы для детей мобилизованных, в том числе и бесплатные занятия спортом в профессиональных учреждениях. Одним из них стал фитнес-клуб, глава которого выступил с инициативой дать возможность детям заниматься. Об этом рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов в официальном ТГ-канале.

- Убежден, что подобную инициативу подхватят и другие спортивные организации. Обсудили с сотрудниками фитнес-клуба возможность создания дополнительных условий не только для семей мобилизованных, но и для добровольцев, и для служащих по контракту в зоне специальной военной операции, - заявил градоначальник.

Для получения бесплатного абонемента на месяц нужно предоставить справку о мобилизации родителя. Они смогут заниматься волейболом, танцами, йогой, фитнесом и плаванием. Уже сейчас подали 50 заявок.

Ранее "КП-Иркутск" писала о других льготах для детей мобилизованных. В их числе - бесплатные места в детских садах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08