Пешеходные переходы обследуют в Иркутской области до 1 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области до 1 декабря проведут обследование всех пешеходных переходов, чтобы понять, какие из них нужно привести в соответствующее утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным состояние. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- На дорогах местного значения до 80% пешеходных переходов не соответствуют новым стандартам, - пояснили власти Приангарья. – В ближайшее время муниципалитетам нужно обозначить сроки их модернизации.

Отмечается, что в первую очередь приводить в порядок будут «зебры» вблизи общеобразовательных учреждений. Уже известно, что в следующем году на приведение в порядок этих нерегулируемых переходов из бюджета области выделят субсидию в 10 миллионов рублей. Деньги на модернизацию также выделят муниципалитеты.

Координация работы находится в ведении минтранспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

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