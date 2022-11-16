60-ая сессия Законодательного Собрания Иркутской области начала работу 16 ноября. Фото: ЗС Иркутской области

В Иркутске 16 ноября начала работу 60-ая сессия Законодательного Собрания. Руководит заседанием регионального парламента председатель ЗС Александр Ведерников. Участие в нем принимают 39 депутатов, а также представители областного правительства, региональной прокуратуры, избирательной комиссии, министерства юстиции, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты.

- Всего в повестку ноябрьского заседания включено 28 вопросов, - отмечают в пресс-службе Заксобрания Приангарья. - Главным вопросом сегодняшней сессии станет обсуждение в первом чтении закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Предварительно документ обсудили на публичных слушаниях, а также на заседаниях профильных комитетов и комиссий областного парламента.

Также состоится правительственный час «Проблемы и развитие сферы физической культуры и спорта в Иркутской области».

Напомним, вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров присутствовал на открытии моста через реку возле деревни Нуху-Нур в Баяндаевском районе. Переправу запустили в работу после ремонта. Теперь фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы смогут без проблем доставлять продукцию в район и город. А у санатория «Нагалык» появилась возможность доставлять лечебную грязь для отдыхающих.

Главным вопросом сегодняшней сессии станет обсуждение в первом чтении закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Предварительно документ обсудили на публичных слушаниях, а также на заседаниях профильных комитетов и комиссий областного парламента.