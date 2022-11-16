Названы предварительные причины аварийной посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Транспортные следователи возбудили уголовное дело из-за аварийного приземления вертолета Ми-8 в лесу Жигаловского района днем 15 ноября. Правоохранители выяснят были ли допущены нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Пострадали 4 члена экипажа. Все они проходят обследование в Иркутске. Также поврежден сам вертолет. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального управления на транспорте СК России.

- Следователями и криминалистами СК России проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы повреждения воздушного судна; изъяты образцы топлива, заправленного в вертолет, по ним назначена химическая экспертиза; допрошены авиатехники, которые проводили техническое обслуживание воздушного судна перед вылетом; произведена выемка летно-технической документации на воздушное судно; проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии причины случившегося : отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.

Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о самочувствии членов экипажа Ми-8. Первую медицинскую помощь им оказали в больницы поселка Жигалово. У двух пациентов состояние средней степени тяжести, у остальных ближе к удовлетворительному. Решение о транспортировке пострадавших в областной центр было принято совместно с главным внештатным травматологом минздрава региона Михаилом Кувиным. При этом в пути за состоянием мужчин следили анестезиолог-реаниматолог Жигаловской районной больницы и фельдшер скорой помощи из Иркутска.