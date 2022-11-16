Закон о выборах депутатов ЗС в Иркутской области привели в соответствие с федеральным законодательством

Закон о выборах депутатов ЗакСобрания в Иркутской области привели в соответствие с федеральным законодательством.

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 16 ноября приняты изменения в закон о выборах депутатов ЗС. Инициатива поступила от Избиркома региона с тем, чтобы привести областное законодательство в соответствие с федеральным. Дело в том, что на уровне Федерации произошли изменения.

Председатель Избирательной комиссии Илья Дмитриев рассказал, что корректировка коснулась ограничений пассивного избирательного права посредством дополнения перечня лиц, не имеющих права быть избранными. Этот перечень дополнен теми, у кого есть судимость за совершение преступлений экстремистской направленности, а также сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Кроме этого, появляется возможность создания избирательных участков, участков референдума в вахтовых поселках, устанавливаются правила проведения дистанционного электронного голосования.

Определено и минимальное число региональных групп кандидатов. При этом есть возможность уменьшить число региональных групп кандидатов. Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виталий Перетолчин объяснил, главная цель изменений – повышение эффективности работы региональной группы и усиление работы депутатов в территориях.