22-летнего жителя Нижнеудинска арестовали за покушение на убийство в кафе

Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В СК Иркутской области сообщили об аресте 22-летнего сибиряка, которого подозревают в покушении на убийство. Происшествие случилось в Нижнеудинске 6 ноября. Обычно для подобных преступлений выбирают тихое укромное место, но подозреваемый поддался эмоциям и не подумал о последствиях. Он попытался убить мужчину прямо в кафе.

- Между двумя посетителями случился конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанес колото-резаное ранение 25-летнему мужчине. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали подробности следователи.

Молодого преступника задержали сразу же и арестовали. Он сейчас ждет окончания расследования, чтобы заслушать приговор судьи. По данной статье несостоявшемуся убийце может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее "КП-Иркутск" писала о сибирячке, которая за одну ночь совершила сразу четыре преступления. Она угнала автомобиль у своего спящего гостя, потом забрала его телефон, перевела деньги с его счета себе на карту, украла документы и банковские карты.

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