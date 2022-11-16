Угнала авто, украла 60 тысяч и устроила себе шикарный отдых в отелях: жительница Бурятии за ночь совершила четыре преступления

Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Захватывающие приключения 27-летней жительницы Иволгинского района начались 1 ноября. В тот день к ней в гости, в село Гурульба, приехал 57-летний знакомый из Улан-Удэ. Девушка накрыла стол, достала алкоголь и пара решила выпить за встречу. Через несколько рюмок мужчина изрядно опьянел и провалился в сон, а хозяйка решила… угнать его машину.

На иномарке девушка направилась в сторону микрорайона Тулунжа. Но в какой-то момент она не справилась с управлением и слетела в кювет. Угонщица попробовала завести автомобиль вновь, однако ничего не получилось – повреждения оказались слишком серьезными. Девушке ничего не оставалось как возвращаться в село пешком.

Зайдя обратно в свой дом, она обнаружила, что ее гость все еще спит. Вероятно, девушке вновь стало скучно, поэтому она не придумала ничего интереснее, чем вытащить из его кармана телефон. Путем нехитрых манипуляций в гаджете она ознакомилась с состоянием банковских счетов мужчины и, недолго думая, перевела себе на карту 8 тысяч рублей.

После этого девушка вновь отправилась в дорогу. Сельчанка вернулась до угнанной машины. На ее удачу, в салоне осталась лежать барсетка с паспортом и банковскими картами хозяина автомобиля. Прихватив их с собой, воровка направилась также пешком в сторону Улан-Удэ. По дороге ей встретилась автозаправка. Там то девушка и обналичила деньги с похищенных банковских карт. ПИН-код она подобрала без труда, внимательно изучив паспортные данные своего знакомого. Всего злодейка украла свыше 60 тысяч рублей.

Добравшись до столицы республики, сельчанка пустилась во все тяжкие. Она начала тратить деньги на то, что снимала номера в гостиницах и распивала алкогольные напитки. После этого ее задержали сотрудники полиции.

– В отношении девушки возбуждено четыре уголовных дела по статьям «Кража», «Похищение документов», «Неправомерное завладение автомобилем». Они будут соединены в одно производство, - отметили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия

Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление.

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