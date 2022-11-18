Вор-домушник из Ангарска попался после кражи бытовой техники в Нижнеудинске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Взломал входную дверь и вынес из частного дома в Нижнеудинске электронику на 30 тысяч рублей. Вор-домушник из Ангарска попался после этого преступления. На его след полицейским удалось выйти после опроса свидетелей и очевидцев. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Следователи осмотрели место преступления и выяснили предположительный путь, которым уходил вор. После были опрошены жители города Нижнеудинска. Их показания помогли установить личность подозреваемого.

- Им оказался 29-летний уроженец города Ангарска, временно проживающий на территории Нижнеудинска, - поделились сотрудники следственно-оперативной группы. - В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий похищенное имущество обнаружено и изъято.

В преступлении мужчина признался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». На время сбора доказательств его вины, ангарчанина поместили под стражу.

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