Почти 4 км русла реки Кимильтей расчистили в Зиминском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В регионе расчистили 3.9 километра русла реки Кимильтей в Зиминском районе. Работы велись с марта, за это время вывезли более 80 тысяч кубических метров грунта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Работы велись в рамках мероприятий по ликвидации последствий паводка, - говорят специалисты. - Размер субсвенции из федерального бюджета составил 30,2 миллиона рублей.

Стоит отметить, что в нынешнем году в Тайшете также проводилась расчистка ручья Зуевский ключик и его притоков. На это из федерального бюджета ушло 5.7 миллиона рублей. А в 2021 году подобные работы состоялись на реках Солзан, Малая и Большая Осиновка в Слюдянском районе. У данных водоемов были расчищены русла, а еще там проведены мероприятия по дноуглублению.

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