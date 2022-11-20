Деревянное здание горит на улице Байкальской в Иркутске Фото: Архив "КП"

В Иркутске на улице Байкальская горит одноэтажное деревянное здание. По данным спасателей, оно не было жилым. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 12.09, - говорят в Главке. – В 12.30 пожар уже был локализован.

Как отметили специалисты, площадь пожара составила 35 квадратных метров.

- Пострадавших нет, - отчитались сотрудники МЧС региона.

Напомним, ранее в МЧС рассказали о смельчаке, который спас на пожаре бабушку. Пламя вспыхнуло в одной из домов в городе Шелехов. По счастливой случайности в этом городе в тот день гостил 23-летний парень из села Хомутово. Когда, он услышал крики рыдающей женщины, что в доме осталась пожилая шелеховчанка, он тут же бросился в здание. Мужчина разбил окно и так попал в горящий дом. Пенсионерка отозвалась на его голос, он донес ее до кона, геде передал мужчинам на улице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08