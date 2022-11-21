Toyota Corolla и автобус столкнулись лоб в лоб под Иркутском 21 ноября Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В поселке Маркова Иркутского района утром 21 ноября произошло ДТП с участием автобуса. В причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД. 47-летний водитель автомобиля Toyota Corolla столкнулся лоб в лоб с автобусом «ПАЗ». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося автомобилям причинен материальный вред, - рассказали в ведомстве. - На момент аварии в транспортных средствах пассажиры отсутствовали, водители не пострадали.

Автомобилистов Приангарья настоятельно просят строго соблюдать действующие правила дорожного движения и выбирать безопасную скорость движения.

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