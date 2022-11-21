Ущерб от разлива нефтепродуктов в Иркутском водохранилище оценили в 8 млн рублей. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Ущерб от разлива нефтепродуктов в Иркутском водохранилище специалисты оценили в 8 миллионов рублей. Об этом сообщают на сайте Росприроднадзора. Напомним, странную пленку на поверхности воды и запах в Ершовском заливе в октябре заметили местные жители, которые и обратились к компетентным службам.

- Установлены превышения концентрации загрязняющих веществ - нефтепродуктов, сделан предварительный расчет размера вреда водному объекту (Иркутское водохранилище), сумма которого составила более 8 миллионов рублей,- отмечают в ведомстве.

Выяснилось, что нефтяное пятно протяженностью в 2,5 километра образовалось из-за сгоревшего катера. Огонь повредил топливные баки. Материалы проверки сотрудники Росприроднадзора направили в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

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