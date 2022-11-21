Потерял одно колесо после выстрела, но не остановился. В Ангарске засняли погоню за пьяным водителем

Потом водитель вместе с друзьями попытались сбежать. Фото: стоп-кадр видео МВД России

Ночью в Ангарске развернулась настоящая погоня с выстрелами и спецэффектами. Во время патрулирования инспекторы заметили ВАЗ-21093, который неожиданно увеличил скорость и начал суетиться. Полиция поняла, что что-то здесь не чисто, и попыталась догнать автомобилиста. При этом через громкоговоритель его несколько раз попросили остановиться. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Сотрудником ДПС было принято решение применить для остановки табельное оружие. Он произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам. Несмотря на полученные повреждения шин и потерю одного из задних колес, автомобиль продолжил движение. Он остановился лишь после того, как в негодность пришло еще и переднее колесо, в которое попал полицейский, - объяснила ситуацию Волк.

Но для правонарушителя история не закончилась. Он вместе с пассажирами выбежали из автомобиля и попытались сбежать уже на своих двоих. Конечно, их догнали и остановили. Оказалось, что автомобилист был сильно пьян. Теперь помимо протокола за нетрезвое вождение он получил и материал за неповиновение полиции.

Отметим, а во время погони он нарушил еще десятки правил дорожного движения и создал аварийную ситуацию. К счастью, случайных пешеходов на проезжей части не оказалось.

Напомним, ранее в Иркутской области похожая погоня была за "Москвичом", за рулем которого тоже оказался пьяный автомобилист. Он долго пытался уехать от полиции, до тех пор, пока ему по колесам не начали стрелять из табельного оружия.

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