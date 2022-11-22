Подрядчика в Иркутской области оштрафовали на 3.9 млн рублей за нарушение сроков госконтракта Фото: Лия МУРАДЬЯН

В городе Бодайбо прокуратура региона провела проверку как выполняются условия госконтрактов. Оказалось, что одна подрядная организация не закончила работы по ремонту автомобильной дороги на территории Бодайбинского района к указанной в договоре дате. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Нарушения были выявлены при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», контракт был стоимостью более 150 миллионов рублей.

-Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков», - говорят специалисты.

Судья в Бодайбо решил, что нарушение должно быть наказано, представителя подрядчика признали виновным. Ему назначили штраф 3.9 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры ремонтные работы были выполнены и приняты.

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