Комплекс бывшего дрожжевого завода на набережной Иркутска продают за 280 млн рублей

Площадь объекта - 5,8 тысячи квадратных метров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На популярной платформе объявлений "Авито" появилась информация о продаже комплекса бывшего завода по производству дрожжей в Иркутске. Цена указана за всю территорию предприятия, в которую входят участок земли, трансформаторная, компрессорная, здание администрации на три этажа и сам производственный комплекс. За все это хотят 280 миллионов рублей.

Общая площадь завода - 5,8 тысячи квадратных метров. Он находится на Цесовской набережной, недалеко от Глазковского моста.

Ранее "КП-Иркутск" писала об отмене новогоднего салюта в Иркутске в 2022 году. Мэрия действительно решила отказаться от излишеств и пожертвовать средства жителям Донбасса, а именно - города Кировск. При этом массовые мероприятия все равно состоятся.