157 пар поженились 22 ноября из-за красивой даты в Иркутской области

Больше всего новый семей в Иркутске появились в Ленинском округе Фото: Евгения ГУСЕВА

Возлюбленные всегда хотят заключить брак в красивую дату, когда в числе повторяются цифры. Такой датой стало 22 ноября 2022 года. В Иркутской области в этот день расписались 157 пар. Об этом сообщили в ЗАГСе региона.

- 2 декабря 2022 года в отделы службы ЗАГС Иркутской области подали заявления на регистрацию брака 108 пар, из них в городе Иркутске поженятся 48 пар, - рассказали в организации.

37 пар из 157 заключили брат в областном центре. Больше всего семей появилось в Ленинском округе Иркутска.

Ранее "КП-Иркутск" писала о сити-менеджере Читы, который оставил свой пост ради добровольной службы в спецоперации на Украине. Он имеет боевой опыт десантника и прошел контртеррористическую операцию на Северном Кавказе. А еще Александр Сапожников снял несколько фильмов и был актером.

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