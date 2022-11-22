Полезные свойства трюфелей хотят использовать в медицине в Иркутской области

Трюфели можно использовать в сельском хозяйстве, медицине и промышленности Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутском госуниверситете провели исследование трюфелей на предмет полезных свойств. В области хотят начать выращивание этих грибов в производственном масштабе, но это достаточно сложно из-за требования гриба к прорастанию. Поэтому пока что их выращивают в лабораториях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИГУ.

Для исследования использовали разные виды трюфеля. Оказалось, что в них есть вещества, которые благотворно влияют на растения - они ускоряют их рост. А еще более эффективно трюфели можно использовать в медицине: в грибах так много белка и жирных кислот, что из них можно делать биологические добавки.

- Трюфель удивителен по своей структуре и является ценным продуктом. В будущем биологи могут использовать трюфелевый мицелий для производства функциональных продуктов питания, - рассказала младший научный сотрудник лаборатории фармацевтической биотехнологии Екатерина Малыгина.

Ранее "КП-Иркутск" писала о продаже комплекса бывшего завода по производству дрожжей в Иркутске. За несколько корпусов и другие постройки установили цену в 280 миллионов рублей.