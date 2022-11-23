Космическая история России по сценарию директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева

Фото: Максим АРЗАЕВ.

В планетарии школы № 19 прошел закрытый премьерный показ фильма «Космическая история России», созданного по сценарию директора астрономической обсерватории ИГУ, известного популяризатора астрономии и космонавтики Сергея Язева.

Фильм патриотической направленности продолжительностью 38 минут создан Ассоциацией планетариев России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем рассказывается обо всех основных вехах советской и российской космонавтики: запуски спутников, исследования Луны, Венеры и Марса, эксперименты на околоземных орбитах и т.п.

В фильме использованы уникальные материалы, в том числе из архивов кинофотодокументов и Роскосмоса, также вошли кадры из художественного фильма о зарождении, становлении и развитии советского ракетостроения «Укрощение огня» (1971 г.). Над созданием фильма работала команда энтузиастов из Москвы, Иркутска, Калуги, Санкт-Петербурга, Уфы, Калининграда, Ярославля. Музыку к программе написал композитор Виталий Балдыч.

После просмотра фильма Сергей Язев рассказал о его предыстории, упомянув о проблеме забвения советской/российской космонавтики, даже несмотря на существующие фильмы, в которых, зачастую, роль нашей страны на этом рубеже оказывается принижена. В качестве одного из примеров Сергей Язев сказал об облете Луны американским космическим кораблем накануне премьеры фильма (21 ноября), про который многие знают. При этом мало кому известно, что еще 44 года назад абсолютно такую же программу выполнил советский космический корабль «Зонд-5» с двумя черепахами на борту, ставшими первыми в истории человечества живыми существами, облетевшими спутник Земли и успешно вернувшимся обратно.

Фото: Максим АРЗАЕВ.

Сергей Язев:

«Поэтому Ассоциация планетариев Российской Федерации приняла решение о создании новой программы, чтобы напомнить — где наша страна действительно была первой. И мы это все показали в программе «Космическая история России», теперь мы видим — что это действительно было, это не какие-то мифы, а реальные вещи.

Должен сказать, что эта программа будет доработана. В нее дополнительно войдут кадры с нынешними московскими школьниками, которых снимали как будто на Луне. Но это будет в декабре, когда мы получим лицензию на показ программы для всего Иркутска.

Очень надеюсь, что эту программу смогут посмотреть все школьники и не только они. Хочу сказать, что нами подготовлено учебно-методическое пособие, которое называется так же — «Космическая история России» и в которое вошло еще больше подобных приоритетных фактов. Она уже вышла небольшим тиражом, но мы попытаемся найти дополнительные средства, чтобы пособие попало в школы и библиотеки Иркутска и Иркутской области».

Программа «Космическая история России» распространяется по стационарным планетариям России. До Иркутска премьеры фильма прошли в Ярославском и Кировском планетарии. В столице Приангарья его можно будет посмотреть в Большом иркутском планетарии (школа № 19).